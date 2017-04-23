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Апрель 23, 2017
просмотры: 123

Самые сексуальные миллиардерши планеты

567

Американский портал Trendchaser составил рейтинг самых богатых наследниц планеты, чье состояние исчисляется суммами с девятью нулями. В списке – 60 миллиардерш от 19 до 50 лет. "Комсомольская правда" выбрала десять самых красивых и популярных – тех, кому помимо серебряной ложки во рту судьба щедро отмерила еще и яркую внешность.

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