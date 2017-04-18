Звезда шоу "Экс на пляже" обнажила шикарный бюст на свадьбе

Звезда шоу "Экс на пляже", модель и юрист (по образованию) из Липецка Анастасия Рубленко вышла замуж в Москве. Торжество состоялось в роскошном банкетном зале пятизвездочного отеля. Для жениха и невесты в этот вечер пели Тимати и Валерий Меладзе.

Гости торжества с восхищением обсуждали не только VIP-гостей свадьбы и вкусные угощения, но и шикарное подвенечное платье Анастасии. Дизайнерский наряд дал возможность Рубленко продемонстрировать собравшимся свою пышную грудь.