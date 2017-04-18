Сына Газманова и родственницу Бондарчука короновали в Москве

Звездные отпрыски и наследники миллионеров блистали на грандиозной вечеринке в элитном торговом центре, организованной журналом Tatler. Для золотой молодежи арендовали целый этаж. И хоть приглашения получили только представители VIP-семейств, пронырливым папарацци удалось туда проникнуть.
По сообщениям СМИ, целью пафосного мероприятия было выяснить, кто из столичных мажоров достоин носить звания короля и королевы Москвы. Обладателями столь лестных титулов стали участница Бала дебютанток 2016 года Елизавета Мамиашвили и сын популярного певца Олега Газманова Филипп, обладающий поистине роскошным телом.
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