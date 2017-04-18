Самые яркие роли Георгия Вицина

Сегодня, 18 апреля, Георгию Вицину могло бы исполниться 100 лет. "Самогонщики", "Операция Ы и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Пёс Барбос и необычный кросс" – все эти картины неразрывно связаны в памяти зрителей с образом растяпы и балагура в исполнении неподражаемого актера. В честь дня рождения Георгия Михайловича Dni.Ru вспоминают все его самые яркие роли.