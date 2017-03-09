Валентин Юдашкин изуродовал Валерию

Накануне, 8 марта, в Москве традиционно состоялось шоу Валентина Юдашкина, приуроченное к Международному женскому дню. Помимо моделей, на подиуме отметились и представители отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Николай Басков, Ани Лорак, Григорий Лепс и многие другие. Особое впечатление на зрителей произвела певица Валерия. Вышедшая к публике в наряде маэстро артистка буквально шокировала своим видом. По мнению фанатов, Юдашкин изуродовал Валерию: якобы платье укоротило ноги певице, придало фигуре лишних килограммов, а цвет и вовсе оставлял желать лучшего.
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