Валентин Юдашкин изуродовал Валерию

Накануне, 8 марта, в Москве традиционно состоялось шоу Валентина Юдашкина, приуроченное к Международному женскому дню. Помимо моделей, на подиуме отметились и представители отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Николай Басков, Ани Лорак, Григорий Лепс и многие другие. Особое впечатление на зрителей произвела певица Валерия. Вышедшая к публике в наряде маэстро артистка буквально шокировала своим видом. По мнению фанатов, Юдашкин изуродовал Валерию: якобы платье укоротило ноги певице, придало фигуре лишних килограммов, а цвет и вовсе оставлял желать лучшего.