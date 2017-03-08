Навка и Собчак похвастались подарками на 8 Марта

Традиционно Международный женский день в России становится поводом для мужчин проявить свое внимание к прекрасной половине человечества. Для некоторых дам 8 Марта стало своеобразным соревнованием, в котором они стремятся обойти соперниц по красоте или объему полученного букета. Ареной для этой битвы выступают социальные сети.
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