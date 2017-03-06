Навка и Барановская порадовали игривыми нарядами

В минувшие выходные в парке тропических бутиков Крокус Сити Молла состоялся "День Премьер" – открытие сезона и презентация актуальных коллекций Весна-лето 2017. Модные новинки оценили не только столичные шопоголики, но и знаменитости.
Приход весны отразился на одеяниях некоторых звезд. Например, Татьяна Навка, Юлия Барановская и Марина Ким порадовали собравшихся игривыми нарядами. Актер Константин Крюков, певец Денис Клявер и звезда клипа "Экспонат" Юлия Топольницкая, напротив, выбрали строгую классику.
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