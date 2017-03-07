Самые красивые женщины российской политики

Пересильд восхитила своим декольте до пупа Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Как после пластики менялась Вера Алентова Ледниковый период

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Кончаловский сообщил о потере Маши
Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
партнеры
Четверг 9 марта
Лента новостей
21:31
Сфотографирована самая красивая туманность "Млечного Пути"
21:28
Ярош пригрозил украинцам отрубанием голов
21:22
Самую полную в мире женщину прооперировали в Индии
21:04
Путин позвал Меркель в гости
21:03
В Италии мост рухнул на машину с людьми (видео)
20:47
Объявлен состав "Ростова" на матч с "Манчестер Юнайтед"
20:46
У Обамы диагностировали подростковые проблемы
20:37
Пьеха о скандале на "Минуте славы"
20:34
Госдума усовершенствует налоговую систему
20:24
Джигурда получил гражданство ДНР
20:23
Путин поговорил с главой МИД Германии о Меркель
20:18
Украинцев сделали на шаг ближе к отмене виз
19:59
Полет на Марс грозит раком крови
19:55
В Молдавии устроили скандал из-за поездок чиновников в Россию
19:46
Из-подо льда Москвы-реки спасли двух рыбаков
19:23
Кроссовки научат шпионить за своим владельцем
19:10
Тарасов делает Бузовой и любовнице одинаковые подарки
19:08
В Сети пошутили над жутким смехом Терезы Мэй
18:59
Назван самый мощный в мире телефон
18:55
В банке на севере Москвы устроили стрельбу
18:27
Диана Шурыгина сорвала эфир
18:17
Родственники Трампа нашлись в России
18:15
Певцов пострадал из-за своей любви
18:11
Раскрыта причина алкоголизма
18:00
Выборы в России сделают более прозрачными
17:55
Британцам предлагают оплачивать покупки кольцом
17:52
Болельщики ЦСКА жестоко избили ребенка
17:45
В России изобрели многоразовый презерватив
17:37
Ирина Салтыкова о новом любовнике
17:34
34-летняя бабушка узнала о беременности дочери от чиновников
17:30
У сотрудника ФСБ украли спецпропуск и ключи от работы
17:25
Вор забил пенсионерку поленом в ее же доме
17:22
Эксперты оценили рост рейтинга доверия Госдумы
17:20
Стивен Сигал отказался жить в России
17:01
В Киеве назвали сроки экономического краха Украины
16:59
Москвичка раздумала сажать в тюрьму плохого любовника
16:58
На месте пожара в Москве найдено тело мужчины
16:48
Единороссы определились с партийными праймериз
16:47
5 необычных рецептов постных блюд
16:38
Юрий Аксюта лишился правой руки после скандала на "Минуте славы"
16:38
Мастера и Маргариту отправили в психушку
16:28
Погода в Москве поставила температурный рекорд
16:27
Кидман объяснила свои "жуткие" аплодисменты на "Оскаре"
16:22
Россияне пьют опасную воду из-под крана
16:17
Растет рейтинг доверия россиян к Госдуме
16:16
Копенкина легла под нож из-за критики
16:15
Аллегрова попросила прощения за свои слова
16:14
Школьница зарезала дедушку на праздновании 8 Марта
16:08
Россию ждет новое нашествие мигрантов
15:56
Разоблачение мифов о Большом взрыве и "темной энергии"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой
Познер объяснил критику инвалида на "Минуте славы"
В России вскоре отменят выплаты пенсий
Разочаровавшиеся в Европе россияне массово возвращаются домой
Выплюнувшую шампанское Поргину наказали за Караченцова
Малахов о свадьбе Шурыгиной и Семенова
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Март 7, 2017
просмотры: 123

Самые красивые женщины российской политики

567

В преддверии Международного женского дня, который отмечается всем миром 8 марта, Dni.Ru составили подборку самых красивых женщин российской политики. В их число вошли такие признанные красавицы, как депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и парламентарий, глава партийного проекта "Детские сады – детям" Алена Аршинова.

поделиться

комментарии

Барби сделала из людей кукол

Сегодня, 9 марта, у всемирно известной игрушки день рождения

567

Валентин Юдашкин изуродовал Валерию

Фанаты были шокированы нарядом популярной певицы

567

Навка и Собчак похвастались подарками на 8 Марта

Для многих прекрасных дам Международный женский день становится поводом померятся букетами

567

Сати Казанова призналась в любви Родиону Газманову

Певец дал первый большой концерт в Кремле

567

Навка и Барановская порадовали игривыми нарядами

Приход весны отразился на одеяниях знаменитостей

567

Откровенные фото Любови Толкалиной

Dni.Ru выбрали самые пикантные снимки актрисы

567

Группа "Винтаж" вышла в свет в трусах

В Москве назвали лауреатов премии "Звуковая дорожка"

567

Модники московского метро

Каждый день в подземке замечают весьма необычные наряды

567

На каких автомобилях ездил император Николай II

В Москве готовятся к выставке "Первые моторы России"

567

Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого

Звездные мамы прихватили на вечеринку своих детей

567

загрузить ещё

Общество

Шурыгина курит вместе с отцом на "Пусть говорят"

В Сеть попала шокирующая фотография 17-летней девушки
Шоу-бизнес

Новая потеря Марии Максаковой

В жизни оперной дивы очередные перемены

Политика

Трамп послал сектанта в Россию за пельменями
Лужков обвел киллера Саакашвили вокруг пальца
Сбербанк довел Украину до бешенства
Почему Трамп не оправдал надежды россиян

Шоу-бизнес

Тарасов делает Бузовой и любовнице одинаковые подарки
Диана Шурыгина сорвала эфир
Ирина Салтыкова о новом любовнике
Копенкина легла под нож из-за критики

Проишествия

Глава российского банка попался на миллиардной афере
В Китае расхитители древних гробниц умерли от ядовитых паров
Падение огненного шара на Японию попало на видео
Бывшую жену Ликсутова обворовали на 22,8 миллиона рублей

Lifestyle

Певцов пострадал из-за своей любви
Стивен Сигал отказался жить в России
5 необычных рецептов постных блюд
Мастера и Маргариту отправили в психушку
Общество

Разочаровавшиеся в Европе россияне массово возвращаются домой

Причиной стало усиление антироссийских настроений в странах ЕС
Шоу-бизнес

Преснякова: В гостях у Пугачевой я никогда не была

Солистка группы "Самоцветы" рассказала об отношениях с Примадонной
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина сорвала эфир

Юная звезда ток-шоу расплакалась в студии
Общество

У Обамы диагностировали подростковые проблемы

Бывший президент США ведет себя весьма странным образом

Гороскоп

Больному Диме Билану дали год
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко

Фоторепортажи

Барби сделала из людей кукол
Валентин Юдашкин изуродовал Валерию
Навка и Собчак похвастались подарками на 8 Марта
Сати Казанова призналась в любви Родиону Газманову

Спорт

Американец унизил Малкина в драке (видео)
Роналду развлекся с танцующим миллионером
Российский хоккеист извинился за отказ от секса с негритянкой
Беременная Алия Мустафина сильно располнела

Регионы

Дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей
Названы самые грязные регионы России
В Красноярске пьяная девушка бросалась на машины (видео)
Откровенные фото подмосковной учительницы вызвали скандал
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru