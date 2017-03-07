Самые красивые женщины российской политики

В преддверии Международного женского дня, который отмечается всем миром 8 марта, Dni.Ru составили подборку самых красивых женщин российской политики. В их число вошли такие признанные красавицы, как депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и парламентарий, глава партийного проекта "Детские сады – детям" Алена Аршинова.