Самые красивые женщины российской политики

В преддверии Международного женского дня, который отмечается всем миром 8 марта, Dni.Ru составили подборку самых красивых женщин российской политики. В их число вошли такие признанные красавицы, как депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и парламентарий, глава партийного проекта "Детские сады – детям" Алена Аршинова.
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