Закутанную в "штору" Собчак сравнили с торшером

Светская львица Ксения Собчак продолжает удивлять необычными нарядами своих подписчиков в социальной сети Instagram. На этот раз она опубликовала черно-белую фотографию, на которой она запечатлена в весьма своеобразном платье.

Удивление пользователей социальных сетей вызвал снимок, на котором, по мнению некоторых комментаторов, Собчак похожа на торшер. Подписчики предположили, что платье светской львицы сшито из шторы.

Определенное сходство наряду Собчак с элементом декора придают кисточки на рукавах, считают комментаторы. "Платье конечно красивое, но мне как дизайнеру штор", – пишет один из пользователей. "Ксюша! Вы похожи на торшер", – поддерживает его другой.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 4 2017 в 8:08 PST

"Платье дурацкое, как домашний халат с кисточками от шторы. А пояс так завязан, что живот как у беременной", – считает комментатор. При этом снимок оценили более 70 тысяч пользователей.

Среди комментаторов были и те, кому понравился снимок светской львицы. Многие отмечают, что Собчак похорошела после родов. "Такая женственная, загадочная", – восхищается один из пользователей социальной сети.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 4 2017 в 1:45 PST

По всей видимости, Собчак оставила без внимания критику подписчиков. Отметим, что светская львица является главным редактором журнала о моде L’Officiel.