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Закутанную в "штору" Собчак сравнили с торшером
Удивление пользователей социальных сетей вызвал снимок, на котором, по мнению некоторых комментаторов, Собчак похожа на торшер. Подписчики предположили, что платье светской львицы сшито из шторы.
Определенное сходство наряду Собчак с элементом декора придают кисточки на рукавах, считают комментаторы. "Платье конечно красивое, но мне как дизайнеру штор", – пишет один из пользователей. "Ксюша! Вы похожи на торшер", – поддерживает его другой.
"Платье дурацкое, как домашний халат с кисточками от шторы. А пояс так завязан, что живот как у беременной", – считает комментатор. При этом снимок оценили более 70 тысяч пользователей.
Среди комментаторов были и те, кому понравился снимок светской львицы. Многие отмечают, что Собчак похорошела после родов. "Такая женственная, загадочная", – восхищается один из пользователей социальной сети.
По всей видимости, Собчак оставила без внимания критику подписчиков. Отметим, что светская львица является главным редактором журнала о моде L’Officiel.
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