Легендарные модели Nokia

Руководство компании Nokia решило сделать подарок преданным поклонникам своей продукции и намерено в ближайшем будущем возобновить производство вышедшей в 2000 году модели 3310. Телефон стал по-настоящему легендарным гаджетом, героем многочисленных интернет-шуток и символом качественной и долговечной вещи. Dni.Ru решили вспомнить времена, когда смартфоны еще не пришли к единому образу – прямоугольнику экрана с минимальным количеством кнопок, а у дизайнеров оставался хоть какой-то полет для фантазии.