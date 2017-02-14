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Фев. 14, 2017
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Легендарные модели Nokia

567

Руководство компании Nokia решило сделать подарок преданным поклонникам своей продукции и намерено в ближайшем будущем возобновить производство вышедшей в 2000 году модели 3310. Телефон стал по-настоящему легендарным гаджетом, героем многочисленных интернет-шуток и символом качественной и долговечной вещи. Dni.Ru решили вспомнить времена, когда смартфоны еще не пришли к единому образу – прямоугольнику экрана с минимальным количеством кнопок, а у дизайнеров оставался хоть какой-то полет для фантазии.

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