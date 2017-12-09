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Дек. 9, 2017
просмотры: 123

Победившая рак стюардесса стала героем

567

Египетская стюардесса Доаа Абуэльсеуд легко могла стать фотомоделью и блистать на глянцевых обложках по всему земному шару. Однако на весь мир она стала известна не поэтому. Девушка смогла победить рак и при этом сохранить позитивное отношение к жизни даже в самые непростые для себя времена.

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