Победившая рак стюардесса стала героем

Египетская стюардесса Доаа Абуэльсеуд легко могла стать фотомоделью и блистать на глянцевых обложках по всему земному шару. Однако на весь мир она стала известна не поэтому. Девушка смогла победить рак и при этом сохранить позитивное отношение к жизни даже в самые непростые для себя времена.
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