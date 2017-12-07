Жуткие фото горящей Калифорнии

Власти Калифорнии установили самый высокий уровень опасности в истории округа из-за бушующих в штате пожаров. По последним данным, эвакуация потребовалась порядка 200 тысячам человек. Огонь охватил огромные площади и уничтожает не только леса, но и строения. Происходящее уже успели сравнить с адом на Земле.
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