Жуткие фото горящей Калифорнии

Власти Калифорнии установили самый высокий уровень опасности в истории округа из-за бушующих в штате пожаров. По последним данным, эвакуация потребовалась порядка 200 тысячам человек. Огонь охватил огромные площади и уничтожает не только леса, но и строения. Происходящее уже успели сравнить с адом на Земле.