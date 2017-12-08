Трагические судьбы звезд порно

Весь мир судачит о звезде порнофильмов, актрисе Огаст Эймс, которая умерла после травли, устроенной ей в интернете. Печальное событие подтолкнуло Dni.ru вспомнить и других звезд фильмов для взрослых, чья жизнь радикально отличалась от экранных удовольствий. Многих из них люди оскорбляли, они подвергались критике и осуждению, вследствие чего артисты страдали, впадали в депрессии, усугубляя свое положение пристрастием к алкоголю и наркотикам.
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