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Дек. 8, 2017
просмотры: 123

Трагические судьбы звезд порно

567

Весь мир судачит о звезде порнофильмов, актрисе Огаст Эймс, которая умерла после травли, устроенной ей в интернете. Печальное событие подтолкнуло Dni.ru вспомнить и других звезд фильмов для взрослых, чья жизнь радикально отличалась от экранных удовольствий. Многих из них люди оскорбляли, они подвергались критике и осуждению, вследствие чего артисты страдали, впадали в депрессии, усугубляя свое положение пристрастием к алкоголю и наркотикам.

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