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Окт. 20, 2017
просмотры: 123

Самые сексуальные фото будущего президента Украины

567

На днях известного голливудского актера Леонардо ДиКаприо застали в обществе очередной длинноногой светловолосой модели. На сей раз сердце артиста завоевала украинская модель Алина Байкова. Интересно, что девушка имеет большие планы на жизнь. Недавно в беседе с журналистами Алина пообещала, что в 40 лет станет президентом Украины. К слову, сейчас красотке 27 лет.

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