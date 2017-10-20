Самые сексуальные фото будущего президента Украины

На днях известного голливудского актера Леонардо ДиКаприо застали в обществе очередной длинноногой светловолосой модели. На сей раз сердце артиста завоевала украинская модель Алина Байкова. Интересно, что девушка имеет большие планы на жизнь. Недавно в беседе с журналистами Алина пообещала, что в 40 лет станет президентом Украины. К слову, сейчас красотке 27 лет.