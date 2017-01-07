Как Путин встретил Рождество

В ночь на 7 января в православных храмах по всей России проходили богослужения в честь одного из самых важный церковных праздников – Рождества. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции совершал рождественское богослужение в соборном храме Христа Спасителя. Там Рождество встречал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Президент России Владимир Путин в это время был в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде.