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У Лозы загорелись уши после рождественской службы

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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Янв. 7, 2017
просмотры: 123

Как Путин встретил Рождество

567

В ночь на 7 января в православных храмах по всей России проходили богослужения в честь одного из самых важный церковных праздников – Рождества. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции совершал рождественское богослужение в соборном храме Христа Спасителя. Там Рождество встречал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Президент России Владимир Путин в это время был в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде.

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