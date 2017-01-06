Рожденные в год Петуха российские звезды

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Как известно, наступивший, 2017, год пройдет под символом Огненного Петуха.Астрологи характеризуют людей, родившихся под этим знаком, как говорливых, правдивых и модных. Такие личности умеют добиваться своего, ведь они уверены в себе и храбры, а потому удача сопутствует им всегда и всюду. Dni.Ru вспомнили российских звезд, для которых год должен стать успешным, ведь они родились под покровительством самой важной птицы.
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