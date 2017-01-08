Девушка Егора Крида Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Королева красоты Ледниковый период
Авто

Гонщица Багдасарян вновь попалась за рулем

Девушку остановили для проверки документов
Lifestyle

Актриса Марина Неелова скрылась в Лондоне

Знаменитость оказалась в Соединенном Королевстве из-за страха
партнеры
Понедельник 9 января
Лента новостей
17:54
Водолазы ищут пропавшего под Петербургом ребенка
17:42
Сеть взбудоражило видео драки белоруса с ковром
17:30
Бойцам Росгвардии выдадут автоматы для подводной стрельбы
17:15
Организатора акции "В метро без штанов" задержали в Москве
Шоу-бизнес

У Лозы загорелись уши после рождественской службы

О случившемся своим подписчикам в социальной сети рассказал сам певец
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Янв. 8, 2017
просмотры: 123

Москвичи сели на велосипеды в аномальные морозы

567

Несмотря на аномальные морозы, обрушившиеся на столичный регион в канун Рождества и не спешащие покидать столицу, в Москве состоялся велопробег. Участники заезда с удовольствием прокатились от станции метро "Фрунзенская" до стен Кремля и обратно, открыв велосезон 2017 года и поразив всех своей стойкостью и преданностью велосипедному делу.

поделиться

Как Путин встретил Рождество

Президент России принял участие в рождественском богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря

567

Рожденные в год Петуха российские звезды

Dni.Ru вспомнили знаменитостей, для которых 2017 год должен стать успешным, ведь они родились под покровительством самой важной птицы

567

Грустная собака Ольги Орловой

Удивительной красоты шарпей выглядит так, будто всегда хандрит

567

Волочкова резвится в новогодние праздники

Звезда выкладывает необычные фотографии в социальных сетях

567

Почему животные так любят крушить новогодние елки

Новый год – праздник, который очень любят не только люди, но и домашние питомцы

567

Яркие наряды Марии Захаровой

Представитель внешнеполитического ведомства радует необычными платьями

567

Полуголый атлет отметил Новый год забегом

В этом году участников мероприятия почти вдвое больше, чем в прошлом

567

Чем занимались звезды в первый день нового года

Знаменитости делают селфи и делятся впечатлениями от первого дня в новом году

567

Самые необычные зеленые красавицы

Главный символ каждого Рождества и Нового года – это елка, красиво наряженная, сияющая разноцветными огоньками

567

Знаменитости встретили Новый год на пляжах

Некоторые знаменитости предпочли на праздники отправиться в теплые края

567

загрузить ещё

Lifestyle

Путин поздравил актрису Неелову с юбилеем

Президент России отметил выдающийся талант и работоспособность народной ратистки
Hi-tech

Названа новая опасность смартфонов для здоровья

Частое пользование мобильными устройствами повышает опасность возникновения синдрома сухого глаза у детей

Политика

Самые резонансные законы ушедшего года
Вице-спикера Рады высмеяли за глупую ошибку
Что сделает с миром Дональд Трамп
Обама пожаловался на доверие американцев к Путину

Шоу-бизнес

У Лозы загорелись уши после рождественской службы
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
Рудковская закатила скандал из-за сына от Плющенко
Бузова отомстила Тарасову

Проишествия

Наезд грузовика на толпу в Иерусалиме сняли на видео
Устроивший перестрелку с полицией работал в тире
"Мажору с автоматом" грозит семь лет тюрьмы
Что известно о пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы

Lifestyle

Актриса Марина Неелова скрылась в Лондоне
"Викинг" поставил рекорд по сборам
Скончалась звезда "Танцора диско"
Диетологи разделили продукты по полезным веществам
Общество

Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

Новый год стал для 36-летнего американца поводом подвести промежуточные итоги
Политика

Вице-спикера Рады высмеяли за глупую ошибку

Ирина Геращенко перепутала Россию и Евросоюз, говоря об ущербе от санкций
Общество

Бойцам Росгвардии выдадут автоматы для подводной стрельбы

С 2018 года новое вооружение уйдет в серийное производство
Общество

Сеть взбудоражило видео драки белоруса с ковром

Очевидец снял. как житель Минска отрабатывает удары на ворсистом спарринг-партнере

Гороскоп

Прогноз здоровья по знакам зодиака на 2017 год
Бизнес-гороскоп на январь 2017 года
Гороскоп здоровья на январь 2017 года
Земфира переедет жить за границу

Фоторепортажи

Москвичи сели на велосипеды в аномальные морозы
Как Путин встретил Рождество
Рожденные в год Петуха российские звезды
Грустная собака Ольги Орловой

Спорт

В Британии предлагают отстранить Россию от Олимпиады-2018
Тарасов не отходит от избитого Мирзаева
Мирзаев знал стрелявших в него преступников
Как лыжник Устюгов заткнул ненавистников России

Регионы

Подробности смертельного застолья в Красноярске
Самарский дворник-экстремал попал на видео
Приземлившийся на брюхо самолет "Аэрофлота" напугал россиян
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru