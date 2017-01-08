Москвичи сели на велосипеды в аномальные морозы

Знаменитость оказалась в Соединенном Королевстве из-за страха
Несмотря на аномальные морозы, обрушившиеся на столичный регион в канун Рождества и не спешащие покидать столицу, в Москве состоялся велопробег. Участники заезда с удовольствием прокатились от станции метро "Фрунзенская" до стен Кремля и обратно, открыв велосезон 2017 года и поразив всех своей стойкостью и преданностью велосипедному делу.
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