Москвичи сели на велосипеды в аномальные морозы

Несмотря на аномальные морозы, обрушившиеся на столичный регион в канун Рождества и не спешащие покидать столицу, в Москве состоялся велопробег. Участники заезда с удовольствием прокатились от станции метро "Фрунзенская" до стен Кремля и обратно, открыв велосезон 2017 года и поразив всех своей стойкостью и преданностью велосипедному делу.