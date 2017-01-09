Лучшие наряды "Золотого глобуса"

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В Лос-Анджелесе состоялась 74-ая церемония награждения премии "Золотой глобус". По красной дорожке прошлось множество знаменитостей, чьи наряды оказались один лучше другого.
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