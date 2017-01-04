Почему животные так любят крушить новогодние елки

Новый год – праздник, который очень любят не только люди, но и животные. Домашним питомцам по душе яркие украшения и упакованные в разноцветную бумагу подарки. Однако кошки и собаки почему-то всегда стремят завалить главную героиню праздника – елку.

Доподлинно неизвестно, чем так священное дерево огорчает наших братьев меньших. По мнению любителей животных, возможно, именно принято праздновать Новый год в кото-собачей среде. А если серьезно, то наибольшие шансы оказаться в позе "лежа" у настоящих елок, а также тех, которые обильно украшены мишурой, манящей своим блеском.