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Янв. 2, 2017
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Полуголый атлет отметил Новый год забегом

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В российских городах состоялся традиционный Новогодний легкоатлетический забег. В этом году участников мероприятия почти вдвое больше, чем в прошлом.



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