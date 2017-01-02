Чем занимались звезды в первый день нового года

Россия может лишиться четырех медалей Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках
Гражданка Америки оригинально поздравила россиян с Новым годом
Знаменитости делают селфи и делятся впечатлениями от первого дня в новом году. Кто-то проводит тихие семейные вечера, а кто-то занимается спортом.
В этом году участников мероприятия почти вдвое больше, чем в прошлом
Главный символ каждого Рождества и Нового года – это елка, красиво наряженная, сияющая разноцветными огоньками
Некоторые знаменитости предпочли на праздники отправиться в теплые края
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