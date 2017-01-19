Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере

Снежная лавина накрыла горнолыжный отель в провинции Пескара
В ведомстве не поддержали новую антитабачную концепцию коллег из Минздрава
В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма Андрея Кончаловского "Рай". Картина примечательна тем, что вошла в шорт-лист престижной премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Оценить картину пришло множество знаменитостей, среди которых отметились Алла Пугачева и Максим Галкин, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Григорий Лепс с супругой Анной и многие другие. Особое внимание привлекли к себе актеры Елена Беркова и Андрей Стоянов, страстно целовавшиеся на красной дорожке мероприятия.
Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают большой праздник
Dni.Ru вспомнили самых ярких звезд театральной сцены
Самые яркие образы 25-летней манекенщицы
Как знаменитости окунаются в прорубь
Творческие поиски завели некоторых модельеров слишком далеко
На ТНТ выходит сериал "Адаптация"
Бывшая девушка Прохора Шаляпина устроила фотосессию в купальниках
Кто из звезд украсил себя стильным "аксессуаром"
В Москве, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря, проcтились с Елизаветой Глинкой
Мускулистый, мужественный актер удивил поклонников новой внешностью
Супруга обвинила народного артиста в многочисленных изменах
Резидент Comedy Club при свидетелях выбил из рук своей супруги телефон
Спецслужбы США продолжают выяснять, как Кремль мог повлиять на победу распубликанца
Они проигнорировали предупреждения диспетчерской службы аэропорта