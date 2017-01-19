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Янв. 19, 2017
просмотры: 123

Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере

567

В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма Андрея Кончаловского "Рай". Картина примечательна тем, что вошла в шорт-лист престижной премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Оценить картину пришло множество знаменитостей, среди которых отметились Алла Пугачева и Максим Галкин, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Григорий Лепс с супругой Анной и многие другие. Особое внимание привлекли к себе актеры Елена Беркова и Андрей Стоянов, страстно целовавшиеся на красной дорожке мероприятия.

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