Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере

В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма Андрея Кончаловского "Рай". Картина примечательна тем, что вошла в шорт-лист престижной премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Оценить картину пришло множество знаменитостей, среди которых отметились Алла Пугачева и Максим Галкин, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Григорий Лепс с супругой Анной и многие другие. Особое внимание привлекли к себе актеры Елена Беркова и Андрей Стоянов, страстно целовавшиеся на красной дорожке мероприятия.