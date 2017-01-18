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Янв. 18, 2017
просмотры: 123

Главные красавицы Большого театра

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Сегодня, 18 января, Большой театр отмечает день рождения – он открылся по указу императрицы Екатерины II в 1776 году. Dni.Ru решили вспомнить самых ярких российских звезд, в разное время блиставших на сцене Большого.

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