Главные красавицы Большого театра

Компартия может выдвинуть на президентские выборы нового кандидата
Сегодня, 18 января, Большой театр отмечает день рождения – он открылся по указу императрицы Екатерины II в 1776 году. Dni.Ru решили вспомнить самых ярких российских звезд, в разное время блиставших на сцене Большого.
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