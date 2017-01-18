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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Янв. 18, 2017
просмотры: 123

Сменившая пол известная модель показала прелести

567

На днях Андреа Пежич (до 2014 года – босниец Андрей Пежич) снялась в откровенной фотосессии. Редакция Dni.ru решила вспомнить путь 25-летнего манекенщика в поисках своей женской сущности посредством его фотографий за последние несколько лет. Самые яркие снимки мы представили на суд зрителей.

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