Сменившая пол известная модель показала прелести

На днях Андреа Пежич (до 2014 года – босниец Андрей Пежич) снялась в откровенной фотосессии. Редакция Dni.ru решила вспомнить путь 25-летнего манекенщика в поисках своей женской сущности посредством его фотографий за последние несколько лет. Самые яркие снимки мы представили на суд зрителей.