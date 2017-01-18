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Янв. 18, 2017
просмотры: 123

Дизайнеры одели мужчин в бабушкины наряды

567

После Нью-Йорка и Лондона, эстафету модных недель принял Милан. На проходящей Неделе мужской моды дизайнеры демонстрируют ключевые тренды сезона осень-зима 2017 года. Глядя на фотографии с показов понимаешь, что творческие поиски завели некоторых модельеров слишком далеко...

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