Дизайнеры одели мужчин в бабушкины наряды

После Нью-Йорка и Лондона, эстафету модных недель принял Милан. На проходящей Неделе мужской моды дизайнеры демонстрируют ключевые тренды сезона осень-зима 2017 года. Глядя на фотографии с показов понимаешь, что творческие поиски завели некоторых модельеров слишком далеко...