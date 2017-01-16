С Доктором Лизой прощались целыми семьями

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В Москве, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря, проcтились с Елизаветой Глинкой – Доктором Лизой. Она и еще 91 человек – артисты хора имени Александрова, журналисты, военные, экипаж – погибли 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе. Самолет Ту-154 Минобороны России разбился над Черным морем по пути в Сирию.
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