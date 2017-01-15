Красотки токийского автосалона-2017

Международные автосалоны – это главные площадки для демонстрации достижений и новинок мирового автопрома. К ним тщательно готовятся производители, их обозревают тысячи журналистов, на них съезжаются сотни тысяч посетителей со всего мира. А прекрасные девушки становятся их главным украшением.

