Лучшие роли Алана Рикмана

Британского актера театра и кино Алана Рикмана не стало ровно год назад.

Он умер в Лондоне в возрасте 69 лет от рака. За свою творческую карьеру снялся в более чем 30 фильмах. Многим запомнится прежде всего по роли Северуса Снегга в киносаге про мальчика со шрамом по имени Гарри Поттер.

