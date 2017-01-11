Самые провокационные фото Андрея Малахова

Журналисту Андрею Малахову сегодня, 11 января, исполняется 45 лет. Прошедший год был для ведущего "Пусть говорят" весьма плодотворным – он завел "Инстаграм", и вся страна с упоением любовалась горячими фото и видео своего любимца. Dni.Ru решили собрать самые яркие снимки телеведущего.