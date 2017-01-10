Любительницы #сказочноебали

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Dni.Ru составили свой список достойных исполнителей
Интернет-пользователи всей страны от души смеются над хэштегом #сказочноебали, который к своим фотографиям активно ставит бывшая жена певца Стаса Пьехи, модель Наталья Горчакова. Dni.Ru вспомнили, кто еще из знаменитостей любит понежиться на пляжах чудо-острова.
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