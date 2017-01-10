Любительницы #сказочноебали

Интернет-пользователи всей страны от души смеются над хэштегом #сказочноебали, который к своим фотографиям активно ставит бывшая жена певца Стаса Пьехи, модель Наталья Горчакова. Dni.Ru вспомнили, кто еще из знаменитостей любит понежиться на пляжах чудо-острова.