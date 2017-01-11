Шикарная жизнь подружки Ксении Собчак

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Бизнесвумен, кулинар, писательница Ника Белоцерковская на протяжении многих лет является подругой Ксении Собчак. Именно она "по секрету" всему свету объявила о том, что ведущая ждет первенца. Сама Ника ведет богатое событиями существование, о чем регулярно оповещает своих подписчиков в социальной сети Instagram, демонстрируя не только шикарную жизнь, но и незаурядные способности в фотографировании.
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