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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Янв. 11, 2017
просмотры: 123

Шикарная жизнь подружки Ксении Собчак

567

Бизнесвумен, кулинар, писательница Ника Белоцерковская на протяжении многих лет является подругой Ксении Собчак. Именно она "по секрету" всему свету объявила о том, что ведущая ждет первенца. Сама Ника ведет богатое событиями существование, о чем регулярно оповещает своих подписчиков в социальной сети Instagram, демонстрируя не только шикарную жизнь, но и незаурядные способности в фотографировании.

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