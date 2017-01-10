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Янв. 10, 2017
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Исинбаева восхитила своим видом на премии

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В Швейцарии собрались звезды мирового спорта, чтобы наградить лучших спортсменов. Среди таких знаменитостей, как Диего Марадона, Роналдо, Криштиану Роналду и многих других, блистала российская спортсменка Елена Исинбаева. Она вручала приз лучшим болельщикам года.

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