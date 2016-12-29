Девушка Егора Крида Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Королева красоты Ледниковый период
Происшествия

Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева

Злоумышленники попали в квартиру Расула Мирзаева благодаря девушке по имени Амина
Шоу-бизнес

Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"

По роковому совпадению на престижных музыкальных телеконкурсах певец всегда становится вторым
партнеры
Суббота 31 декабря
Лента новостей
19:06
Чем запомнился 2016 год
18:55
Кого мир потерял в високосный год
17:11
Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
Шоу-бизнес

Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"

Певица объяснила свое интересное положение
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Дек. 29, 2016
просмотры: 123

Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана

567

С некогда одной из самых влиятельных и богатых женщин Кахазстана Гогой Ашкенази миллионершу Ираду Рамаданову связывают яркая внешность и страсть к бриллиантам и дорогим сумочкам. На свое 26-летие Рамаданова закатила грандиозную вечеринку в Москве, где Ираду и ее гостей развлекали Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе и группа "ВИА Гра".

поделиться

Самые необычные зеленые красавицы

Главный символ каждого Рождества и Нового года – это елка, красиво наряженная, сияющая разноцветными огоньками

567

Звезды встречают Новый год на пляжах

Некоторые знаменитости предпочли на праздники отправиться в теплые края

567

Авербух утер нос Плющенко

Фигурист презентовал свою версию бессмертной сказки

567

Хабенского очаровала молодая актриса

В Москве завершились съемки фильма "Селфи"

567

Челка испортила красоту Паулины Андреевой

Ксения Собчак и Виктория Исакова переплюнули актрису откровенными нарядами

567

Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье

В столице состоялась долгожданная премьера фильма "Викинг"

567

Кто из звезд хочет стать россиянином

Знаменитости, которые получили или хотят получить российский паспорт

567

Нелли Уварова вывела в свет дочь-принцессу

Звезда сериала "Не родись красивой" сводила пятилетнюю Ию на диснеевское шоу

567

Каким запомнился Джордж Майкл

Популярный исполнитель ушел из жизни, находясь в собственной кровати

567

Боярская в свадебном платье целовала руки Миронову

Актриса отличилась на сцене театра Наций

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Тарасов празднует развод с Бузовой

Футболист показал, где проводит время после суда
Шоу-бизнес

Самые громкие свадьбы 2016 года

Многие пары не испугались связать себя брачными узами в високосный год

Политика

Кого мир потерял в високосный год
Главные политические курьезы 2016 года
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Шоу-бизнес

Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)

Проишествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
Модель умерла после липосакции
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Lifestyle

Конфузы и тайны новогоднего огонька
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
За что любят новый год
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
Происшествия

В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц
Происшествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева

Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева
Общество

Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна

Пресс-секретарь президента России стал участником шоу-программы "Международная пилорама"

Шоу-бизнес

Прозябающая в нищете поп-звезда родила в Бразилии

Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз

Гороскоп

Новогодний ритуал очищения жилья
Как правильно встретить год Огненного Петуха
Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года

Фоторепортажи

Звезды встречают Новый год на пляжах
Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана
Авербух утер нос Плющенко
Хабенского очаровала молодая актриса

Спорт

Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

Регионы

В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
Раскрыты детали загадочного убийства женщины и ее сына под Москвой
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru