Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана

С некогда одной из самых влиятельных и богатых женщин Кахазстана Гогой Ашкенази миллионершу Ираду Рамаданову связывают яркая внешность и страсть к бриллиантам и дорогим сумочкам. На свое 26-летие Рамаданова закатила грандиозную вечеринку в Москве, где Ираду и ее гостей развлекали Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе и группа "ВИА Гра".