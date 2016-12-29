Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана

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С некогда одной из самых влиятельных и богатых женщин Кахазстана Гогой Ашкенази миллионершу Ираду Рамаданову связывают яркая внешность и страсть к бриллиантам и дорогим сумочкам. На свое 26-летие Рамаданова закатила грандиозную вечеринку в Москве, где Ираду и ее гостей развлекали Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе и группа "ВИА Гра".
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