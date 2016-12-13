Как изменились выпускники "Фабрики звезд"

С выхода первой "Фабрики звезд" прошло уже 14 лет. Некоторые яркие участники проекта до сих продолжают блистать на телеэкранах, другие, похоже, навсегда ушли из шоу-бизнеса. Dni.Ru решили вспомнить самых заметных "фабрикантов".