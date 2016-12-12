Роскошные платья Critics' Choice Awards

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В Санта-Монике (США) вручили одну из самых престижных кинопремий – Critics’ Choice Awards. По красной дорожке прошлись Кейт Бекинсейл, Эмма Стоун, Мел Гибсон, Джастин Тимберлейк и другие звезды. Накануне Нового Года Dni.Ru решили продемонстрировать самые нарядные платья знаменитостей.
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