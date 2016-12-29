Самолет из Дубая совершил экстренную посадку в Челябинске

Самолет авиакомпании Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Челябинске. Экипаж воздушного судна пошел на этот шаг из-за сильнейшей снежной бури, передает Ura.ru.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Предположительно, самолет прибудет в Екатеринбург в 22:30 по местному времени.