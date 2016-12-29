В здании в центре Москвы объявлена угроза взрыва

В здании на Новинском бульваре в центре Москвы была объявлена угроза взрыва. В жилом доме, помимо квартир, расположены кафе и рестораны.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Все, кто находился в здании, были эвакуированы, передает Life.ru. Взрыв может произойти в торговом центре "Новинский пассаж", уточняет "Интерфакс".