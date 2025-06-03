Второй чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" стартовал в Москве

Соревнования проходят на площадках проекта "Лето в Москве"

В Москве начался чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». Сразиться в любимую с детства игру жители и гости города могут с 1 июня по 7 сентября на площадке проекта «Лето в Москве» на Тверском бульваре, а также на окружных площадках. Победители получат призы.

Чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» проходит в Москве второй раз. В прошлом году соревнования оказались очень популярны – за летний сезон в чемпионате приняли участие более 100 тысяч человек. Победителем стал 25-летний Дмитрий Дадиан, ранее победивший на площадке в ЮАО. Ему вручили денежный приз и уникальный пояс чемпиона. Вице-чемпионкой стала 14-летняя Александра Кононенко.

Правила игры простые: бумага побеждает (оборачивает) камень, камень тупит ножницы, а ножницы разрезают бумагу. Участниками могут стать дети с шести лет с согласия законных представителей и взрослые любого возраста. Отборочные этапы турнира будут проходить ежедневно с 15:00 до 20:00 на одной из площадок проекта «Лето в Москве». Расписание игр на городских площадках необходимо проверять в телеграм-канале и на сайте чемпионата. Приходить играть можно на любую площадку, независимо от места проживания. По воскресеньям в округах организуют игры за выход в финал между обладателями наибольшего количества баллов.

Флагманской площадкой московского чемпионата «Камень, ножницы, бумага» станет Тверской бульвар. Здесь ежедневно будут проходить игры навылет, каждый участник сможет набирать призовые очки. Обладатели наибольшего количества баллов по итогам недели будут состязаться за выход в финал. Победители отборочных туров получат «путевку» на розыгрыш призов, который состоится во время празднования Дня города.

Финальная игра пройдет в центре столицы. Три победителя получат призы, а за первое место полагается пояс чемпиона. Как показывает прошлогодний опыт, всех участников и зрителей ждет масса позитивных эмоций и ощущение праздника. Присутствие группы поддержки и команды болельщиков приветствуется: на игры можно приходить всей семьей или с друзьями и отлично проводить летние будни и выходные.