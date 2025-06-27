Усадьбу Виноградово на северо-востоке Москвы приведут в порядок в этом году

Исторический облик парковой зоны будет максимально сохранен.

На северо-востоке Москвы начались работы по благоустройству территории усадьбы Виноградово, которая внесена в список объектов культурного наследия и произведений садово-паркового искусства регионального значения. В ходе работ специалисты городского хозяйства максимально сохранят исторический облик и планировочную композицию парка, при этом пространство будет адаптировано для современного использования.

Сотрудники уже приступили к реализации утвержденного проекта. Зону благоустройства огородили, вокруг зеленых насаждений установили специальные щиты. Сейчас монтируют основания для экотроп и систему наружного освещения, а также меняют ограждения. Кроме того, ведутся работы по созданию спортивного кластера.

Главная задача благоустройства усадьбы Виноградово – сделать территорию доступной для жителей, предоставить им возможность комфортного отдыха и обеспечить максимальную сохранность уцелевших фрагментов планировочной структуры и садово-парковых элементов. В соответствии с этим решено расположить большую часть усадебной инфраструктуры на эконастиле, в который интегрируют беседки для отдыха, лавочки, ротонду с подвесными качелями и площадку для проведения мероприятий.

На территории усадьбы появится амфитеатр с крытой сценой и павильон для артистов. Там также обустроят детскую площадку. Кроме того, отреставрируют чашу фонтана. В парадной зоне у восточного и западного флигелей обновят покрытие подъездной дороги. Также в ходе работ по периметру южного участка восстановят устаревшее ограждение – его изготовят в соответствии с историческими аналогами.

На Долгопрудной аллее отремонтируют проезжую часть и тротуары, установят фонари, в том числе контрастного освещения. Пилоны въездных ворот и прясла металлической ограды отреставрируют. Кстати, утраченные ранее ворота уже восстановили. На северном участке в хозяйственной зоне на месте парковки сделают спортивный кластер со скейт-парком, воркаут-зоной, универсальным полем для игры в мини-футбол и волейбол, трибуной для зрителей и павильоном с раздевалками. А на западном берегу малого Долгого пруда, который сейчас используется в качестве стихийного места отдыха, появится комфортное рекреационное пространство. Там организуют экотропу со спусками к воде, вдоль береговой линии на настиле обустроят несколько пергол с подвесными качелями, поставят шезлонги для отдыха.