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Очистные сооружения в районе в Москворечье-Сабурово модернизируют

Очистные сооружения в районе в Москворечье-Сабурово модернизируют
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Проект позволит проводить многоступенчатую и высокоэффективную очистку воды перед возвращением в источники.

Очистные сооружения, расположенные в районе Москворечье-Сабурово, пройдут масштабную реконструкцию. Проект будет реализован в 2025 году в рамках Адресной инвестиционной программы. Модернизация важного объекта позволит обеспечить надежную эксплуатацию инфраструктуры и повысить эффективность работы системы водоочистки.

К настоящему моменту уже внесены изменения в правила землепользования и застройки для земельного участка площадью 0,4 гектара, расположенного по адресу: улица Борисовские Пруды, з/у № 1б и 1в. Данные правила регулируют, как использовать земельные участки, что можно на них строить, а также устанавливают, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении объекта. Теперь на указанной территории можно проводить работы, по итогу которых эффективность системы водоочистки на юге Москвы улучшится.

Кроме этого, в 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства планируют завершать строительные работы по возведению пяти новых современных очистных сооружений поверхностных сточных вод на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе. Они нужны для очистки сточных вод, которые поступают с эстакад и развязок в районах станций метро «Владыкино» и «Ботанический сад», съездов и транспортных узлов Ярославского шоссе, мостов через реки Яузу и Лихоборку, а также с участков улично-дорожной сети между Ярославским и Дмитровским шоссе.

Новые инженерные объекты обеспечат многоступенчатую и высокоэффективную очистку поверхностных вод, поступающих с городских территорий общей площадью свыше 1,6 миллиона квадратных метров. Их общая производственная мощность составит 188 тысяч литров воды в час.

Технологический процесс очистки на данных сооружениях будет начинаться с мусорозадерживающих корзин (ловушек): там будут отфильтровываться крупные механические загрязнения. Затем вода поступит в песколовки, где песок и мелкие минеральные частицы осядут на дно резервуара. После этого вода по системе трубопроводов потечет в фильтровальный зал, где пройдет несколько последовательных этапов глубокой очистки. Для дезинфекции очищенных сточных вод используют установки ультрафиолетового обеззараживания (УФО), которые уничтожают микроорганизмы, содержащиеся в сточной воде. Все это сделает воду чистой и безопасной перед возвращением в источники.

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11 июня 2025, 14:36
Фото: АГН Москва/ Авилов Александр
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