В Москве построили более 12 километров дорог с начала 2024 года

Москва стремительно развивает свою транспортную инфраструктуру.

Москва активно работает над формированием современного и эффективного транспортного каркаса города. За последние 13 лет в столице построено более 1372 километров новых дорог, что составляет около четверти всей существующей улично-дорожной сети. Кроме того, возведено 437 различных искусственных сооружений, включая тоннели, эстакады и мосты, что на 65% увеличило их общее количество в городе. Также появилось 314 внеуличных пешеходных переходов, обеспечивающих безопасное передвижение жителей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Темпы дорожного строительства в Москве не снижаются. Только с начала 2024 года в городе проложено свыше 12 километров новых магистралей, возведено 8 транспортных сооружений и один пешеходный переход. Среди наиболее значимых объектов – пешеходный мост, соединивший Болотную набережную с Крымской и Якиманской набережными, а также развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, открытая на полгода раньше запланированного срока. Кстати, движение поездов и автомобилей во время работ не останавливали.

До конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, трассу, связывающую Московский скоростной диаметр с Солнцево – Бутово – Варшавским шоссе, а также участок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и дублер Калужского шоссе. В 2025-2026 годах объемы дорожного строительства продолжат расти – будет построено 176,5 километров новых магистралей, 40 искусственных сооружений и 52 пешеходных перехода.

Таким образом, Москва последовательно реализует масштабную программу развития своей транспортной инфраструктуры, направленную на повышение мобильности и комфорта жителей. Новые дороги, мосты и развязки не только разгружают улично-дорожную сеть, но и улучшают экологическую ситуацию в городе, делая его более удобным и привлекательным для проживания.

Развитие транспортной инфраструктуры является одной из основных задач московских строителей, говорил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, крайне важными задачами остаются создание создание комфортной и сбалансированной городской среды и возведение жилья по программе реновации.