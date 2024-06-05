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Понедельник 17 июня

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Архитектурные пленэры для школьников пройдут в московских исторических парках и усадьбах

Архитектурные пленэры для школьников пройдут в московских исторических парках и усадьбах
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Участники получат возможность запечатлеть красоты исторических мест под руководством профессионалов.

В первый летний месяц на территории исторических парков и усадеб Москвы состоятся мастер-классы по акварельной живописи. Занятия, которые пройдут в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», будут проходить на открытом воздухе.

Мастер-классы предполагают участие детей в возрасте от семи до пятнадцати лет. Занятия будут проходить в группах по 25 человек. Серию обучающих встреч «Архитектурные зарисовки» проведут известные столичные художники.

«Москва не раз вдохновляла различных деятелей искусства на новые творческие свершения. Мы хотим показать юным жителям столицы, что они живут в городе с удивительной историей и архитектурой, которую можно и нужно запечатлеть. Уверен, что природа и архитектура исторических парков и усадеб, теплая летняя погода и профессиональные советы ведущих мастер-классов позволят создать юным художникам настоящие произведения искусства», — уточняет Мосгорнаследие.

В музее-усадьбе «Люблино» 6 июня будет проходить мастер-класс по рисованию архитектурных элементов. Приглашаются подростки в возрасте от 12 до 15 лет.

В Измайловском парке 13 июня ребят в возрасте от 7 до 12 лет научат рисовать акварелью портреты.

Музей – заповедник «Коломенское» 15 июня станет местом притяжения для детей, которые захотят научиться писать живописные этюды. Участникам предложат вдохновиться местами бывшей царской усадьбы.

В Воронцовском парке 21 июня будут ждать гостей на мастер-класс по написанию этюдов. Вдохновляться участники мастер-класса смогут Китайским садом, который расположен на территории парка.

В лесопарке Кусково 25 июня школьникам расскажут, как эффективно развивать навыки рисования.

Все пленэры проводятся на безвозмездной основе, но перед участием важно пройти регистрацию. Подобное решение направлено на удобство и комфорт при организации мастер-классов.

Участникам занятий рекомендуют взять с собой на встречу питьевую воду, головной убор, защищающий от солнца, а также выбрать немаркий наряд.

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5 июня 2024, 10:12
Тихонова Пелагия / АГН Москва / www.mskagency.ru
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