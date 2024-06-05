Деревянный домик Петра I в "Коломенском" приведут в порядок

Необходимые работы проведут и внутри, и снаружи. Проект уже согласован в профильных ведомствах.

Деревянный домик Петра I, расположенный в музее-заповеднике «Коломенское», отремонтируют. Он является объектом культурного наследия федерального значения. Вся необходимая проектная документация уже прошла согласование. В начале июня была закрыта экспозиция. В июле стартует ремонт. Все работы проводятся за счет средств городского бюджета и по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Реставраторам предстоит расчистить деревянную поверхность стен фасадов от загрязнений, обработать специальными составами, отремонтировать деревянное крыльцо, привести в порядок кровлю. В интерьерах бережно разберут пол, заменят сгнившие деревянные элементы под внутренними стенами сруба, расчистят от загрязнений поверхности деревянных стен, балок, потолков, пола и архитектурных элементов, таких как дверные и оконные наличники, лавки», — уточнили в столичном департаменте культурного наследия.

Домик Петра I расположен по адресу: проспект Андропова, дом 39, строение 12. Деревянное строение имеет один этаж. Примечательно, что домик – единственный во всей столице мемориальный музей, посвященный Петру I.

В 1702 году плотники и корабельные мастера построили этот домик в устье Северной Двины специально для царя-реформатора. Император жил в домике два месяца, ожидая повторную осаду Архангельска. После этого постройка была перенесена внутрь Новодвинской крепости. Домик несколько раз перестраивали, а в 1877 году его перенесли на территорию Архангельска.

В 1932 году домик Петра I едва не снесли. Строение обветшало и выглядело крайне плохо. Благодаря настойчивым просьбам первого директора музея в Коломенском Петра Барановского домик сохранили. Через два года здание перевезено в Москву и приведено в порядок.

Масштабную реставрацию домика проводили в 1964, 1978 годах и в период с 2007 по 2008 год. При последней научной реставрации была обновлена и музейная экспозиция. Посетители получили возможность своими глазами увидеть кабинет, спальню и столовую императора.