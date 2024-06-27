Новую школу на 550 мест построят в районе Метрогородок

В учреждении создадут условия для комфортного обучения детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

В районе Метрогородок будет построена современная школа. Проект уже утвержден профильными ведомствами. Об этом сообщает столичный комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«Здание будет состоять из центральной двухэтажной части, левого трехэтажного крыла и правого четырехэтажного. Школа рассчитана на 550 мест», — уточнили в Москомэкспертизе.

В школе будет предусмотрено разделение на блоки. В части, где расположат начальные классы, обустроят не только учебные кабинеты, но обеденный и спортивный зал. Для ребят будет доступен также лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания и территорию для отдыха и досуга.

В блоке, где будут заниматься ребята из средних и старших классов, обустроят не только универсальные, но и специализированные учебные кабинеты. Предусмотрены помещения для изучения естественных наук, обеденный зал, ИТ-полигоны. Появятся также места для изучения технологий, академический лабораторно-исследовательский комплекс, медицинский блок с кабинетом врача и процедурными. Кроме того, обустроят многофункциональное пространство, где можно будет разместить медиатеку, а также оборудовать актовый и спортивный залы.

В новой школе подготовят условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что ранее в Москве были подведены промежуточные итоги по развитию социальной инфраструктуры на территории столицы. Сейчас ведется активное строительство за счет городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. Так, за пять месяцев 2024 года инвесторы построили и ввели в эксплуатацию 11 детских садов для 1952 воспитанников, две школы более чем на две тысячи мест, семь спортивных объектов, два учреждения здравоохранения и четыре — культурно-просветительских.

Важно отметить, что строительство всех социальных объектов на территории Москвы проходит под строгим надзором столичного комитета государственного строительного надзора.