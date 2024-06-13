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Принято решение продлить автодорогу Марьино – Саларьево на юг

Принято решение продлить автодорогу Марьино – Саларьево на юг
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Реализация плана позволит значительно разгрузить федеральные трассы и сократить время в пути для пассажиров общественного транспорта.

Автодорогу Марьино – Саларьево будут продлять в южном направлении до поперечной магистрали. После завершения всех работ ее протяженность увеличится на три километра. Трасса, введенная в эксплуатацию четыре года назад, является дублером Калужского и Киевского шоссе. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«Третья очередь автодороги Марьино — Саларьево пройдет от трассы М-3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна до перспективного поперечного направления Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе. Таким образом, мы создадим альтернативный маршрут со стороны Троицка практически до Москвы в старых границах без выезда на Калужское шоссе. Благодаря этому общая протяженность трассы Марьино — Саларьево увеличится на 2,7 километра — с 13,7 до 16,4 километра. Проектирование нового участка планируется начать уже в этом году», — уточнили в ведомстве.

При работе по строительству третьей очереди автодороги Марьино – Саларьево будет возведена направленная эстакада. Она появится в створе дороги М-3 «Украина» – Середнево – Марьино – Десна по направлению к Валуево. Решение о строительстве эстакады обусловлено необходимостью обеспечения максимально безопасного и комфортного передвижения по дорогам.

«Ввод в эксплуатацию перспективного участка позволит еще больше разгрузить федеральные магистрали, сократив водителям и пассажирам общественного транспорта время в пути. Новая эстакада позволит увеличить пропускную способность самой трассы Марьино — Саларьево. Продление автодороги обеспечит доступность станций метро “Филатов Луг“ и “Прокшино” для жителей Троицка и ряда прилегающих населенных пунктов», — рассказали в департаменте развития новых территорий города Москвы.

Важно отметить, что за последние 12 лет на территории ТиНАО было построено 380 километров автодорог. Возведено 550 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Согласно Адресной инвестиционной программе города Москвы до конца 2026 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию еще более 100 километров автомобильных дорог.

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13 июня 2024, 04:36
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
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