Водоемы Москвы готовят к открытию купального сезона

Приводят в порядок 13 зон отдыха Москвы.

Почти через месяц наступит лето. А значит, уже пора готовить водоемы к открытию купального сезона. В этом году купаться можно будет в 13 местах. В данный момент водолазы городской поисково-спасательной службы на водных объектах проведут тщательное обследование дна водоема.

Они должны найти и достать мусор, травмоопасные предметы, который могли попасть в воду осенью и зимой. В этих мероприятиях принимают участие 75 специалистов службы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Такая работа проводится в несколько этапов. В первую очередь специалисты избавляются от крупного мусора и занимаются очисткой берегов. Потом, в мае они достанут мелкий мусор. Летом, в середине купального сезона водолазы снова обследуют дно, сообщил Бирюков.

В Москве безопасность на воде обеспечивают свыше 500 спасателей. Круглый год работают 25 поисково-спасательных станций и один спасательный пост. Они контролируют всю акваторию Москвы-реки и городские водоемы.

Напомним, зимой начали реконструировать Средний и Нижний Лианозовские пруды, которые находятся на северо-востоке столицы. Тогда Бирюков рассказывал о необходимости очистки этих пудов. Там же, по словам заммэра, обновят береговую полосу.

Реконструкция была необходима, поскольку в акватории накопилось около трех тысяч кубометров иловых отложений, а водостоки по берегам Среднего пруда забиты наносами грунта. Работы планируется завершить в конце 2023 года.

Чуть ранее был очищен и приведен в порядок Мазиловский пруд в районе Фили-Давыдково. Там удалили иловые отложения, обновили и укрепили береговую полосу, создали зоны биоплато. Работы проводили специалисты комплекса городского хозяйства.

К слову, они регулярно проверяют столичные водоемы. Бирюков неоднократно рассказывал: если специалисты выявили проблемы, решение о реконструкции принимается незамедлительно. Каждый год составляется список объектов, где необходимо провести такие работы. Мнения местных жителей обязательно учитываются.