20 социально значимых объектов недвижимости Москвы обзавелись адресами за три месяца 2023 года

Москва активно развивается.

Одним из главных показателей развития большого города является строительство новых многоквартирных домов и больших жилых комплексов, а также модернизация инфраструктуры и появление новых социальных объектов. Перед сдачей строений в эксплуатацию они проходят процедуру адресации, проводится их технический и кадастровый учет.

За первые три месяца 2023 года адресами обзавелись 20 социально значимых объектов: например, детские сады, школы, спортивные объекты и культурно-просветительские центры. 11 из них располагаются в Северном и Западном административных округах (САО, ЗАО) столицы. Об этом рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Например, в Беговом районе Москвы, по его словам, адреса получили два корпуса крупного комплекса. "[В нем] разместятся учебные заведения, спортивные секции и детские кружки", – отметил Гаман. А в районе Ново-Переделкино адресами обзавелись школа, рассчитанная на 250 учащихся, и детский сад на 150 мест.

В Южном Чертанове адреса получили учебный корпус для школьников и дошкольников, а также детский сад. Еще одно дошкольное учреждение обзавелось адресом в Ховрине. Школа на 1225 мест – в Лефортове, учебный корпус Московского университета МВД России – в Конькове, центр научных изысканий, исследований и разработок – в Крюкове.

"Среди адресованных объектов есть те, которые уже введены в эксплуатацию и принимают посетителей. Например, в Крылатском по адресу: Островная улица, дом 1, строение 1 работает плавательный бассейн Гребного канала Москва", – добавил генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев.

В этом здании, как отметил Кинев, есть 25-метровый бассейн. Там проходят групповые занятия для детей.

Ранее Кинев и Гаман рассказывали о том, что с начала 2023 года специалисты МосгорБТИ обследовали свыше пяти тысяч квартир в домах, построенных по программе реновации. Общая площадь этих объектов составляет более 523 тысяч квадратных метров. Тогда отмечалось, что все квартиры соответствуют стандартам программы реновации, которые были утверждены постановлением столичного правительства.