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20 социально значимых объектов недвижимости Москвы обзавелись адресами за три месяца 2023 года

20 социально значимых объектов недвижимости Москвы обзавелись адресами за три месяца 2023 года
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Москва активно развивается.

Одним из главных показателей развития большого города является строительство новых многоквартирных домов и больших жилых комплексов, а также модернизация инфраструктуры и появление новых социальных объектов. Перед сдачей строений в эксплуатацию они проходят процедуру адресации, проводится их технический и кадастровый учет.

За первые три месяца 2023 года адресами обзавелись 20 социально значимых объектов: например, детские сады, школы, спортивные объекты и культурно-просветительские центры. 11 из них располагаются в Северном и Западном административных округах (САО, ЗАО) столицы. Об этом рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Например, в Беговом районе Москвы, по его словам, адреса получили два корпуса крупного комплекса. "[В нем] разместятся учебные заведения, спортивные секции и детские кружки", – отметил Гаман. А в районе Ново-Переделкино адресами обзавелись школа, рассчитанная на 250 учащихся, и детский сад на 150 мест.

В Южном Чертанове адреса получили учебный корпус для школьников и дошкольников, а также детский сад. Еще одно дошкольное учреждение обзавелось адресом в Ховрине. Школа на 1225 мест – в Лефортове, учебный корпус Московского университета МВД России – в Конькове, центр научных изысканий, исследований и разработок – в Крюкове.

"Среди адресованных объектов есть те, которые уже введены в эксплуатацию и принимают посетителей. Например, в Крылатском по адресу: Островная улица, дом 1, строение 1 работает плавательный бассейн Гребного канала Москва", – добавил генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев.

В этом здании, как отметил Кинев, есть 25-метровый бассейн. Там проходят групповые занятия для детей.

Ранее Кинев и Гаман рассказывали о том, что с начала 2023 года специалисты МосгорБТИ обследовали свыше пяти тысяч квартир в домах, построенных по программе реновации. Общая площадь этих объектов составляет более 523 тысяч квадратных метров. Тогда отмечалось, что все квартиры соответствуют стандартам программы реновации, которые были утверждены постановлением столичного правительства.

28 апреля 2023, 17:01
Фото: М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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