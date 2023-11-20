В Новой Москве присвоили адреса 80 новым зданиям

Большинство объектов получили названия в честь выдающихся личностей.



В одном из новых жилых массивов Троицкого и Новомосковского административных округов свои адреса получили более 14 тысяч объектов недвижимости. Например, в районе появился бульвар Веласкеса, улицы Сальвадора Дали и Пикассо, Барселонский проезд, проспект Магеллана, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Чиновник отметил, что адресации подлежат также квартиры, машиноместа и коммерческие помещения. Так, на бульваре Веласкеса адреса получили свыше пяти тысяч объектов, а на проспекте Магеллана – более шести тысяч.

Также новые адреса присвоили коттеджному поселку в поселении Московский. Там появились улицы в честь писателей-классиков – Диккенса, Шекспира и Киплинга, рассказал директор Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) Дмитрий Тетушкин.

МосгорБТИ проводит техническую работу и принимает решение о присвоении названий не только улицам, но и станциям метрополитена, организациям и другим объектам. Адресацией помещений занимается Департамент городского имущества. В большинстве случаев процедура проходит перед вводом в эксплуатацию.

Вместе с новым жильем в ТиНАО возводят сопутствующую социальную инфраструктуру. До конца 2025 года в округах построят три поликлиники за счет бюджета города.

Так, в поселении Филимонковское в следующем году откроется детско-взрослое медицинское учреждение на 320 посещений в смену. На площадке активно идут работы. Объект готов уже на 70%.

До конца 2025 года откроется поликлиника в городе Троицк и детско-взрослая поликлиника в поселке Птичное (поселение Первомайское). Суммарная мощность учреждений – до 750 посещений в смену. Поликлиники оснастят современным оборудованием, лабораториями и кабинетами функциональной диагностики.

Также реконструируются уже существующие объекты социальной инфраструктуры. Уже в следующем году в поселении Десеновское на улице Дмитрия Рябинкина вновь распахнет свои двери дом культуры "Ватутинки". В здании появится универсальный концертный зал на 300 мест, примерочные и гримерные.