Для Государственного университета управления построят корпуса общежития

АО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" является проектировщиком объекта, который появится в районе Выхино-Жулебино.

Многие приезжают в Москву ради обучения. Но кроме образования молодые люди должны получить и комфортные условия для жизни, поэтому для студентов строятся новые здания. Например, скоро на территории Государственного университета управления (ГУУ) появится общежитие и спортивный городок.

Строительство развернется на участке площадью около 20,6 тысячи квадратных метров. Участок расположен на Рязанском проспекте (владение 99) недалеко от станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии.

Новое общежитие будет комфортным и красивым. Особенность проекта – тонированные оконные витражи бутылочного цвета. Строение будет состоять из двух блоков высотой восемь и 16 этажей. В первой секции обустроят квартиры для проживания аспирантов и сотрудников, во второй — комнаты для студентов.

"В соответствии с политикой мэра Сергея Собянина будет создана комфортная и безопасная среда для передвижения маломобильных людей как внутри здания, так и на его территории", – рассказывал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Не забудут и о благоустройстве прилегающей территории. На площади более 900 квадратных метров разобьют цветники, обустроят зоны отдыха, высадят крупные деревья и кустарники: клены, березы, сосны, пихты и другие.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что на территории корпуса также появится игровая площадка, зона спортивных тренажеров и парковка для автомобилей. По ее словам, финансирование проекта предусмотрено в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы.

На протяжении 100 лет ГУУ является лидером в сфере российского управленческого образования. В этом учреждении обучаются более 12 тысяч студентов. Среди выпускников университета — Михаил Зурабов, Дмитрий Патрушев, Евгений Чичваркин.

История ГУУ начинается с 1919 года. Тогда был образован Московский промышленно-экономический практический институт. Заведение было призвано обеспечивать подготовку финансистов, специалистов по экономике и организации труда. Историческим предшественником университета является Московское Александровское коммерческое училище, основанное в 1880 году.