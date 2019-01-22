8 упражнений против зимней депрессии
Для мужчин, которые мечтают о том, чтобы увеличить свои мышцы, я предлагаю комплекс упражнений, который нужно выполнять три раза в неделю, через день:
В большинстве упражнений следует увеличивать вес отягощения в каждом следующем подходе (поэтому и количество повторений будет уменьшаться). Этот принцип разработан основателем современного бодибилдинга Джо Вейдером и носит название "Пирамида". Поднимая больший вес, мышцы будут становиться сильнее, а значит и увеличиваться в объеме.
Этот комплекс можно выполнять и со штангой, если вы тренируетесь не в домашних условиях, а посещаете тренажерный зал. Но, в любом случае, каждую тренировку необходимо начинать с разминки – несколько минут плавное вращать руками, ногами, головой и выполнять простейшие упражнения утренней зарядки.
Добавлю, что по подобной программе тренировался не только я, когда хотел увеличить мускулатуру, но и мои друзья – легендарные чемпионы Арнольд Шварценеггер и Ральф Меллер. Они оба, кстати, передавали новогодние поздравления и пожеланиям успехов в 2019 году читателям "Дни.ру"!
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