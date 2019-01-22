8 упражнений против зимней депрессии

Середина зимы – самое время, когда нужно приступать к серьезной работе над мускулатурой. Во-первых, потому что было достаточно времени отдохнуть за длинные новогодние выходные. Во-вторых, именно регулярные занятия спортом помогут справиться с депрессивными настроениями, вызванными зимними холодами и короткими днями.

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